Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 17 agosto: Paul e Annabelle a letto insieme? (Di lunedì 17 agosto 2020) La terribile bionda di Tempesta d’Amore crede di essere ormai vicina al suo obiettivo: sedurre Paul e farlo cadere tra le sue braccia per nascondere così definitivamente la sua responsabilità riguardo alla morte della povera Roomy. Annabelle inganna Paul? Annabelle continua con il suo piano di seduzione nei confronti del fisioterapista; la Sullivan pensa che se riuscirà a far innamorare il giovane, Paul metterà fine una volta per tutteArticolo completo: Tempesta d’Amore anticipazioni oggi 17 agosto: Paul e Annabelle a letto insieme? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

