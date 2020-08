Telegram festeggia 7 anni e introduce le videochiamate (Di lunedì 17 agosto 2020) L’app di messaggistica sicura Telegram ha lanciato una versione alpha di videochiamate one -to- one su Android e iOS per festeggiare i sette anni dal lancio dell’app.La società ha annunciato che il 2020 ha “evidenziato la necessità di una comunicazione faccia a faccia“.In un post sul blog, Telegram ha descritto il processo per avviare una videochiamata: tocca la pagina del profilo della persona con cui desideri connetterti.Whatsapp, Telegram e Messenger a confronto: qual è la migliore app IM?Telegram introduce le videochiamateGli utenti possono attivare o disattivare il video in qualsiasi momento durante una chiamata e le videochiamate supportano la modalità ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #Telegram festeggia 7 anni e introduce le videochiamate: - joyrom : #Telegram festeggia i #7anni introducendo le #videochiamate e nuove #emoji, con oltre #400mln di utenti attivi è la… - michelepinto : New post in Michele Pinto: Oggi Telegram festeggia i suoi primi sette anni introducendo le tanto attese videochiama… -