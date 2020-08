Tecnologia, Trump: “Hauwei ci spia, non condividiamo informazioni con nessuno che lo usi” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il presidente degli USA, Donald Trump, ha dichiarato che “Huawei spia gli Stati Uniti“. “Non condivideremo le nostre informazioni d’intelligence con nessun Paese che usi Huawei” ha spiegato a Fox News. Trump, che ha chiamato il colosso cinese “Spywei“, ha aggiunto: “Non vogliamo la sua Tecnologia”. Oggi, l’amministrazione Trump – attraverso il segretario al Commercio, Wilbur Ross – ha annunciato nuove misure per limitare l’accesso di Huawei ai chip statunitensi. Il dipartimento del Commercio espanderà le restrizioni annunciate a maggio con cui impedire ai giganti delle telecomunicazioni cinesi di ottenere i semiconduttori statunitensi senza una speciale licenza; nella lista dei prodotti ... Leggi su meteoweb.eu

L'azienda cinese "è una propaggine dello stato di sorveglianza del Partito comunista", ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo, annunciando ulteriori limitazioni alla fornitura di tecnologie Usa p ...

