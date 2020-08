Tajani si smarca dalle polemiche di Salvini e Meloni: «Inevitabile la scelta del governo sulle discoteche» (Di lunedì 17 agosto 2020) C’è chi legge il testo delle ordinanze e chi, invece non le legge (o fa finta di non averle lette) e lancia la solita propaganda politica. Il caso delle discoteche chiuse (che non sono state chiuse) fa emergere una visione differente all’interno del Centrodestra. Da una parte troviamo Salvini e Meloni che hanno lanciato strali contro il governo solleticando i mal di pancia dei loro elettori; dall’altra c’è Antonio Tajani (Forza Italia) che sembra dare una versione meno tragica, appoggiando la scelta del Ministero della Salute. LEGGI ANCHE > Tajani annuncia: «Berlusconi si candiderà alle prossime elezioni politiche» I leader di Fratelli d’Italia e Lega, come al solito, hanno messo sul piano della ... Leggi su giornalettismo

