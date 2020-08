Suso: “Il Milan resta nel mio cuore. Sfida all’Inter? Sono abituato” (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Siviglia archivia lo United e passa in finale di Europa League (questa sera Inter-Shakhtar) con Suso, ex Milan, che diventa protagonista di serata. L’ex attaccante del Milan nel post gara ha avvisato l’Inter in caso di finale: “Se dovesse passare l’Inter, posso dire di essere abituato a giocare contro i nerazzurri. Abbiamo vissuto una bella emozione. Abbiamo iniziato male e loro hanno creato molto, poi siamo riusciti a rimontare. Sono felice di essere a Siviglia. Milan? Ha finito il campionato molto bene, ho seguito la squadra perché è parte del mio cuore avendoci giocato per diversi anni. L’attaccante andaluso, durante la sua avventura con la maglia rossonera, ha segnato tre volte ai nerazzurri con una doppietta nel derby del 2016. Foto: ... Leggi su alfredopedulla

