Strappano la collana d'oro: presi durante la fuga (Di lunedì 17 agosto 2020) Lo scorso venerdì a Lugano tre malviventi di età compresa tra i 23 e i 30 anni sono finiti in manette Leggi su media.tio.ch

SiudzinskaA : RT @Ticinonline: Strappano la collana d'oro: presi durante la fuga #lugano #ticino #arresti - Ticinonline : Strappano la collana d'oro: presi durante la fuga #lugano #ticino #arresti - laregione : Parco Ciani, strappano una collana e si danno alla fuga -

Ultime Notizie dalla rete : Strappano collana

Ticinonline

Tre cittadini stranieri di età compresa tra i 23 e i 30 anni tutti residenti nel Luganese sono stati arrestati venerdì scorso a Lugano. L'ipotesi di reato nei loro confronti è di rapina subordinatamen ...LUGANO - Un trentenne sedicente cittadino algerino e due sedicenti cittadini marocchini di 29 e 23 anni, tutti residenti nel Luganese: sono finiti in manette lo scorso venerdì 14 agosto per un furto c ...