Strangola la moglie ma tenta di far credere che si sia impiccata (Di lunedì 17 agosto 2020) Questo quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri: ha cercato di far credere che la moglie si fosse suicidata, mentre invece l’aveva uccisa lui Strangolandola. Ha Strangolato la moglie e poi ha cercato di far credere che la donna si fosse suicidata. Questo è quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Giugliano, coordinati dalla Procura di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

