Stati Uniti, Trump annuncia nuove sanzioni contro Huawei (Di lunedì 17 agosto 2020) Donald Trump, in un’intervista rilasciata a Fox News, ha annunciato nuove sanzioni contro Huawei. Una scelta che farà salire ulteriormente la tensione con la Cina. Il Dipartimento del Commercio Usa ha annunciato che gli Stati Uniti si apprestano ad inasprire le sanzioni nei confronti di Huawei, azienda cinese che si occupa di telecomunicazioni. Queste infatti … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Internazionale : Le manifestazioni per la democrazia si scontrano con una tripla realtà: le mire espansionistiche della Russia, l’in… - LaStampa : La prima donna nera candidata alla vice presidenza negli Stati Uniti. - wireditalia : Il presidente americano Trump è pronto a nuove restrizioni contro altre aziende tecnologiche cinesi. Tra queste anc… - ItalicoRomanti1 : RT @MarcoRizzoPC: Arriva dagli Usa, una tendenza che poi invaderà gran parte del mondo economicamente “avanzato”: quella delle “morti per d… - ss79rm80 : RT @franciscusedda: Ci sono stati momenti in cui il nome Sardegna non ha rappresentato i sardi e momenti in cui i sardi si sono uniti sotto… -

Ultime Notizie dalla rete : Stati Uniti Pronti al «giro» in reparto virtuale? La sperimentazione negli Stati Uniti Corriere della Sera L'Air Force One di Trump "quasi colpito" da un drone

L'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è" stato quasi colpito da un drone". A dare la notizia è stata l'agenzia Bloomberg, spiegando che l'episodio è avvenuto ieri, ...

Le ricerche di Sabrina nelle campagne di Crema: “Speriamo di trovarla viva”

Le forze dell'ordine hanno provato a rintracciarla, ma di lei non vi è segno. "Stiamo effettuando ricerche via terra in tutta la zona qua intorno, i canali di irrigazione e le rogge", ha spiegato a ...

L'Air Force One con a bordo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è" stato quasi colpito da un drone". A dare la notizia è stata l'agenzia Bloomberg, spiegando che l'episodio è avvenuto ieri, ...Le forze dell'ordine hanno provato a rintracciarla, ma di lei non vi è segno. "Stiamo effettuando ricerche via terra in tutta la zona qua intorno, i canali di irrigazione e le rogge", ha spiegato a ...