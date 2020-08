Stati Uniti, l’aereo di Donald Trump sfiorato da un drone (Di lunedì 17 agosto 2020) È successo domenica 16 agosto: il Boeing 757 su cui viaggiava il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di ritorno dal New Jersey dove aveva trascorso il weekend, è stato sfiorato da un oggetto, forse un drone, mentre si avvicinava alla base di Andrews, lo scalo militare vicino Washington. A riportare la notizia è stata l’agenzia Bloomberg: alcuni passeggeri dell’aereo avrebbero avvistato un oggetto a forma di croce giallo e nero. La notizia non è stata confermata dal Secret Service e dalle autorità per la sicurezza aerea americana. Si tratterebbe comunque di un comune incidente di quelli che avvengono nei cieli americani: i droni a uso civile sono leggeri, non costituiscono un reale pericolo di abbattimento di un jet. Possono ... Leggi su open.online

