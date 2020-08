Star Wars, in arrivo una serie tv su Kylo Ren (Di lunedì 17 agosto 2020) The Mandalorian, il cui trailer della seconda stagione dovrebbe uscire questo mese, è stato un grande successo. Così grande da dirottare la Disney verso nuovi progetti legati all’universo di Star Wars. Ed ecco che, stando ad alcuni rumors e tweet di del molto bene informato Corey Van Dyke di Kessel Run Transmissions, presto potremmo vedere una serie tv legata a Kylo Ren. Le avventure dell’amatissimo personaggio, con il volto di Adam Driver, potrebbero continuare anche oltre Star Wars: L’ascesa di Skywalker. L’amore dei fan verso il villain ha convinto la LucasFilm ad approfondire gli archi narrativi legati a Ben Solo. Attualmente non ci sono ulteriori informazioni e le idee sul tavolo sono tante: dal cartoon al serial fino al ... Leggi su wired

