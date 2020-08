"Stanno scavando, cercano i vestiti". Viviana e il figlio Gioele, il luogo chiave (Di lunedì 17 agosto 2020) Al quattordicesimo giorno dalla scomparsa, proseguono senza sosta le ricerche di Gioele Mondello, il bambino di 4 anni svanito nel nulla lo scorso 4 agosto con la madre, Viviana Parisi, che purtroppo è stata ritrovata senza vita l'8 agosto. E le prospettive non sono tanto migliori per il bimbo, che potrebbe essere vivo soltanto se fosse stato preso da una terza persona dopo l'incidente sulla A20 Messina-Palermo: è una delle tante ipotesi che gli investigatori tendono a prendere in considerazione, anche se obiettivamente si teme il peggio. Le guardie forestali Stanno setacciando in particolare un prato alla ricerca di indumenti di Gioele: tale prato si trova a poca distanza dal traliccio ai piedi del quale è stato trovato il corpo della dj 43enne. Inoltre gli inquirenti Stanno ... Leggi su liberoquotidiano

SimonMa91721979 : @tonygatto16 Siamo ridotti come con le targhe alterne.... Davvero hanno toccato il fondo....e stanno scavando in profondità! - alepapini11 : @gustinicchi Che continui pure così. Lui e il suo partito di bugiardi si stanno già scavando la fossa da soli - Rigna_over : @MorroLuca1 Inconsapevolmente, gli stanno scavando la fossa così - MarmiroliNicola : @StranieroMario 750.000 morti 15.000.000 di contagiati. Quello che stiamo guardando è la miglior cura contro il cov… - davidenegri80 : @LucaBizzarri li ho votati dopo 30 anni di prese per il culo di PD e FI, questi sono uguali, peggio forse, non sapr… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanno scavando Omicidio Limini: proseguono gli interrogatori dei tre giovani arrestati, che si difendono Spoleto Online Milano, morta la mamma del sindaco Beppe Sala: Stefania Beretta aveva 89 anni

Lutto per il sindaco di Milano Beppe Sala che nelle ultime ore ha perso la madre, Stefania Beretta, di 89 anni. L'anziana signora si sarebbe spenta all'improvviso mentre si trovava fuori Milano, nonos ...

Frana in Valmalenco, il piccolo Leo dà segni di ripresa: aperto fascicolo per omicidio colposo

Migliorano le condizioni del piccolo Leo Pasqualone, il bambino di 5 anni rimasto gravemente ferito nella frana che mercoledì si è abbattuta sulla frazione di Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco (Sondr ...

Lutto per il sindaco di Milano Beppe Sala che nelle ultime ore ha perso la madre, Stefania Beretta, di 89 anni. L'anziana signora si sarebbe spenta all'improvviso mentre si trovava fuori Milano, nonos ...Migliorano le condizioni del piccolo Leo Pasqualone, il bambino di 5 anni rimasto gravemente ferito nella frana che mercoledì si è abbattuta sulla frazione di Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco (Sondr ...