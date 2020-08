Squalificati Serie B, pesantissima assenza al ritorno per il Frosinone (Di lunedì 17 agosto 2020) Squalificati Serie B – Ecco il provvedimenti dopo le ultime giornate di Serie B. Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 17 agosto 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARADIONISI Federico (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).GYOMBER Norbert (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).MAZZOCCHI Pasquale (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

