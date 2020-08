Sportitalia - City, pronta offerta superiore ai 63mln per Koulibaly: anche Maksimovic è sul mercato (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Manchester City non molla Koulibaly e prepara una nuova offerta, superiore ai 63 milioni più bonus presentata, come anticipato, nei giorni scorsi. Leggi su tuttonapoli

Il Manchester City non molla Koulibaly e prepara una nuova offerta, superiore ai 63 milioni più bonus presentata, come anticipato, nei giorni scorsi. Koulibaly resta sempre sul mercato, il Napoli è pr ...

Sportitalia - Allan ha rifiutato tutte le offerte, vuole solo l’Everton di Ancelotti: i dettagli

La rifondazione del Napoli, che sembra ormai pronta scattare in questa sessione di mercato, investirà inevitabilmente quei giocatori che negli ultimi anni hanno rappresentato la colonna portate della ...

