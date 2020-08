Sportitalia - ADL ha il sì di Under, ma vuole prendere anche Boga: 3 azzurri in partenza (Di martedì 18 agosto 2020) Alfredo Pedullà nel corso di Sportitalia ha svelato quelle che sono le strategie del Napoli sul mercato. Sul suo sito si legge: "Il Napoli cambierà molte cose in questo mese e mezzo di mercato. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Sportitalia - ADL ha il sì di Under, ma vuole prendere anche Boga: 3 azzurri in partenza - infoitsport : Sportitalia - Rinnovo Gattuso, incontro cordiale con ADL ma per la firma bisogna aspettare: nuovi incontri per pena… - sscalcionapoli1 : Sportitalia - Gattuso ha chiesto Demiral, 'no' di ADL perché la Juve non se ne priva #calciomercato… - Notiziedi_it : SPORTITALIA – Napoli, incontro Adl-Gattuso: “Il tecnico chiede 4 rinforzi” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Gattuso ha chiesto Demiral, 'no' di ADL perché la Juve non lo lascia -