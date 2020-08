Sportello pro-aborto nel centro sociale (Di lunedì 17 agosto 2020) Alberto Giannoni Il "servizio" all'interno di una scuola occupata. E il sindaco Sala tollera «Di fronte ai problemi che riguardano la salute non sei sola!». No, ci sono i centri sociali, che danno «informazione e supporto» anche «per interruzione volontaria di gravidanza». Accade a Milano, dove nell'ex liceo Omero di via Del Volga, occupato abusivamente, è stato aperto lo Sportello «Sos salute sessuale». Artefice del progetto il centro sociale «Ri-Make» che pomposamente si propone come «spazio di mutuo soccorso, riappropriazione sociale e autogestione conflittuale». È da oltre due anni, ormai, che nell'ex scuola del quartiere Bruzzano i centri sociali fanno il bello e il cattivo tempo, accompagnati dall'amorevole inerzia del ... Leggi su ilgiornale

