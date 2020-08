“Speriamo non sia vero”. Vanessa Incontrada, la voce che gira sulla sua vita privata è parecchio triste (Di lunedì 17 agosto 2020) I fan di Vanessa Incontrada non ci vogliono credere, ma a quanto pare la relazione con Rossano Laurini sarebbe in crisi. Secondo alcune indiscrezioni la bella conduttrice italo-spagnola e il suo compagno stanno attraversando un periodo di difficoltà, durante il quale i due si sarebbero allontanati. Mentre il pubblico può godersi in tv una Vanessa sorridente, grazie alle repliche di Zelig, programma di grande successo che la vede condurre in coppia con Claudio Bisio, dietro le quinte la vita dell’attrice ed ex modella potrebbe prendere una piega inaspettata. Al momento si attendono comunque conferme, visto che né Vanessa né tanto meno Rossano hanno commentato le voci sulla possibile crisi. Come sempre, del resto, la coppia mantiene un profilo basso, ... Leggi su caffeinamagazine

lorepregliasco : 463 nuovi casi, non pochi per essere domenica. Speriamo in bene - Pasqual27977769 : @AliprandiJacopo @CorSport Speriamo fra 2 mesi di non vederli più nella Roma - taeavecookies : @chim_swan non hanno ancora avuto tutti i risultati dei tamponi però la maggior parte sta bene, i-landers compresi… - galiano_adriano : @andreascotto1 @IsabellaDaragon @Gigadesires @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @pdnetwork Speriamo. Se il popolo non… - GDona47 : @repubblica Speriamo non salti troppo.. potrebbe sgonfiarsi come un palloncino non credete?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Speriamo non Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera