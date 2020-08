Spagna, la rassegna stampa. Sport: “Il Barça pensa a Neymar” (Di lunedì 17 agosto 2020) Non si placano le parole in Spagna dopo la cocente eliminazione del Barcellona dalla Champions League. Il direttivo catalano è stato convocato per le ultime decisioni da prendere, mentre la stampa attacca i balugrana ed osanna il Siviglia ad un passo dalla sesta Europa League. Sport apre con “Addio di Setién, il Barça pensa al ritorno di Neymar”. Marca e AS con “Ad un passo dalla sesta” e “Orgoglio spagnolo”, come unica spagnola rimasta in corsa per una vittoria europea. L'articolo Spagna, la rassegna stampa. Sport: “Il Barça pensa a Neymar” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : In #Spagna invece, il focus delle #primepagine è tra rivoluzione #Barcelona e sogno #Sevilla - felipegt182 : RT @DiMarzio: Il #Barcellona, #Setien e il #Siviglia: la rassegna estera ?? - liberatoferrara : RT @PSN1926: Repubblica:” Dalla Spagna può arrivare la pedina di scambio per Allan” @persemprena - PSN1926 : Repubblica:” Dalla Spagna può arrivare la pedina di scambio per Allan” @persemprena - DiMarzio : Il #Barcellona, #Setien e il #Siviglia: la rassegna estera ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna rassegna Spagna, la rassegna stampa. Sport: “Il Barça pensa a Neymar” alfredopedulla.com Vettel e Ferrari, stoccate e malinconia

[Rassegna stampa] – Sebastian Vettel è sfiduciato, a tratti scontroso, sconsolato. Ma, più che altro, malinconicamente rassegnato. Non è più il tempo dei ‘grazie ragazzi’, e nella ferita non più margi ...

Corbo: "Il Napoli ha tanti problemi, ciclo finito! Mica ci voleva il Bayern Monaco per chiarirci le idee?"

Antonio Corbo, giornalista, nel suo consueto editoriale per Repubblica ha parlato dell'attuale situazione del Napoli. "Ma ci voleva il Bayern per chiarire le idee sul Napoli? Volato a Barcellona dopo ...

[Rassegna stampa] – Sebastian Vettel è sfiduciato, a tratti scontroso, sconsolato. Ma, più che altro, malinconicamente rassegnato. Non è più il tempo dei ‘grazie ragazzi’, e nella ferita non più margi ...Antonio Corbo, giornalista, nel suo consueto editoriale per Repubblica ha parlato dell'attuale situazione del Napoli. "Ma ci voleva il Bayern per chiarire le idee sul Napoli? Volato a Barcellona dopo ...