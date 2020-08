Sostenibilità, Pompei (Deloitte Italia): “Al centro delle politiche” (Di lunedì 17 agosto 2020) (Teleborsa) – “Governi europei e attori istituzionali mettano la sostenibilità al centro dell’attuazione di Next Generation EU. Il mondo dell’economia e il mondo delle imprese possono favorire una transizione sostenibile in tutto il pianeta, generando impatti significativi a livello globale con sostegno alle riforme e agli investimenti”. Così inizia l’intervento che sarà pubblicato oggi sul blog di Deloitte Italia dell’Amministratore Delegato Fabio Pompei, che parteciperà al Meeting di Rimini 2020, giovedì 20 alle 17, intervenendo all’evento “Sussidiarietà… e finanza sostenibile”, organizzato in occasione della presentazione del Rapporto annuale della Fondazione per la Sussidiarietà. Oltre ... Leggi su quifinanza

graziabonvi : RT @Agenpress: Meeting Rimini: Pompei (AD Deloitte Italia): “Imprese e governi mettano la sostenibilità al centro delle politiche' https://… - BayerItalia : RT @Agenpress: Meeting Rimini: Pompei (AD Deloitte Italia): “Imprese e governi mettano la sostenibilità al centro delle politiche' https://… - Agenpress : Meeting Rimini: Pompei (AD Deloitte Italia): “Imprese e governi mettano la sostenibilità al centro delle politiche'… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità Pompei