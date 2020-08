Sorrento, pista da ballo affollata e senza mascherine: la polizia chiude discoteca (Di lunedì 17 agosto 2020) Sorrento. In discoteca senza mascherina e senza rispettare il distanziamento interpersonale. Per questo motivo la polizia di Stato, durante una ispezione, ha disposto la chiusa di un locale a Sorrento per cinque giorni e multato di mille euro il titolare. Il controllo è … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Sorrento pista Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sorrento pista