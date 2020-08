Sony PlayStation: sono iniziati i lavori sul PSVR 2? (Di lunedì 17 agosto 2020) Secondo un annuncio Sony starebbe lavorando ad un nuovo visore VR, che si tratti del PSVR 2 per PlayStation 5? Scopriamolo insieme Nonostante ci siano ancora informazioni mancanti prima dell’inizio della nuova generazione di console, alcune importanti come il prezzo, qualcosa invece lo sappiamo già per certo. Sony ad esempio tempo fa ha confermato il supporto del PSVR su PlayStation 5, mettendo in chiaro il loro continuo impegno per la realtà virtuale. Tuttavia hanno anche aggiunto di non avere intenzione di sviluppare un nuovo visore. Ma qualcosa forse bolle in pentola. PSVR 2 che sia tutt’ora in sviluppo da Sony PlayStation? Ciò nonostante è stato localizzato un annuncio di lavoro dove si ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Sony PlayStation: sono iniziati i lavori sul #PSVR 2? #PS4 #PS5 #RealtàVirtuale #tuttotek - infoitscienza : PlayStation VR 2, Sony conferma lo sviluppo e condivide nuovi dettagli sul visore next-gen - RedCapes_it : GTA 6 sarà un’esclusiva temporanea per PlayStation 5? - this_cool_boy_ : PlayStation VR 2 su PS5: Sony cerca personale per velocizzarne lo sviluppo? - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: PlayStation 4: DualShock 4 Steel, Nero - Special Edition editore Sony EUR… -