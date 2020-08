Sondaggi Usa, risultato più incerto. Per Abc Biden è avanti di 12 punti, ma Cnn riduce il distacco: “È solo del 4%” (Di lunedì 17 agosto 2020) A tre mesi dal voto americano, con Donald Trump che continua a dover far fronte alla crisi economica e sanitaria dovuta al coronavirus e, allo stesso tempo, sostenere l’ultima battaglia contro i Democratici sul voto per posta, il candidato Blu, Joe Biden, rimane in vantaggio sul tycoon. Ma se secondo un Sondaggio Abc il distacco rimane simile a quello registrato negli ultimi mesi, l’ultima rilevazione Cnn parla di una riduzione della distanza. Abc: “Biden 12 punti davanti a Trump” Secondo il Sondaggio Abc, Biden conserva ancora un netto vantaggio di 12 punti percentuali, con il 53% dei consensi contro il 41% del presidente tenendo conto degli elettori registrati, mentre il vantaggio si riduce a ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Italia : Si apre negli Usa la convention 'virtuale' dei democratici. Trump in rimonta su Biden - Tamagati : @fattoquotidiano Ve lo ricordate?? sarà uguale #Trump2020 - Stefaniaugo77 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi Usa, risultato più incerto. Per Abc Biden è avanti di 12 punti, ma Cnn riduce il distacco: “È solo del 4%” ht… - fattoquotidiano : Sondaggi Usa, risultato più incerto. Per Abc Biden è avanti di 12 punti, ma Cnn riduce il distacco: “È solo del 4%” - zazoomblog : Elezioni Usa 2020: secondo gli ultimi sondaggi Biden è in vantaggio su Trump di 12 punti - #Elezioni #2020:… -