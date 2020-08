Solskjær: «United meglio, Siviglia salvato dal portiere» – VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) L’allenatore del Manchester United ha commentato la sconfitta in semifinale di Europa League contro il Siviglia Al termine della semifinale di Europa League contro il Siviglia, l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjær ha commentato così la sconfitta. «Penso che oggi abbiamo dominato per lunghi tratti, sia nel primo che nel secondo tempo. Specialmente all’inizio di ogni tempo. Abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. È un problema, ma non posso rimproverare i ragazzi. Il portiere del Siviglia ha fatto una grande prestazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

