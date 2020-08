Sky - Ancelotti insiste per Allan: l'Everton vuole anticipare altri due club stranieri (Di lunedì 17 agosto 2020) L’Everton di Carlo Ancelotti continua a guardare in Serie A a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Leggi su tuttonapoli

DilectisG : RT @tuttonapoli: Sky - Ancelotti insiste per Allan: l'Everton vuole anticipare altri due club stranieri - tuttonapoli : Sky - Ancelotti insiste per Allan: l'Everton vuole anticipare altri due club stranieri - PisuDavi : #Calciomercato | #Ancelotti guarda in Italia - mirko_masella : RT @sportli26181512: Everton, Ancelotti fa spesa in Italia: vuole Allan e Florenzi. Le news di calciomercato: Ancelotti guarda in Italia pe… - Monsieur_Mehdi : RT @SkySport: Everton, Ancelotti fa spesa in Italia: vuole Allan e Florenzi. Le news di calciomercato -