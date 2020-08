“Siamo obesi a rischio Covid”, persino gli insegnanti tedeschi si danno malati per non tornare al lavoro (Di lunedì 17 agosto 2020) Duemila insegnanti su 28.000 dello Schleswig-Holstein, il più settentrionale dei 16 stati federali della Germania, hanno presentato certificato medico preventivo per non tornare in cattedra, per paura del coronavirus. I ligi docenti tedeschi hanno dichiarato di far parte di categorie a rischio con patologie pregresse, tipo l’obesità. Poiché i tedeschi però sono davvero tedeschi, le richieste di esenzione accettate sono state appena un centinaio, gli altri 1900 sono stati costretti a tornare a lavoro. Lo scrive la Welt, aggiungendo che i sindacati locali, in particolare lo GEW, accusano il ministro dell’Istruzione Kiel Karin Prien di aver usato il “pugno duro” costringendo gli ... Leggi su ilnapolista

napolista : 'Siamo obesi a rischio #Covid', persino gli insegnanti tedeschi si danno malati per non tornare al lavoro - ilNapol… - matteoc8089 : @bx1ale_cia Hai appena descritto gli anni 70-80 italiani. In cui ci hanno dato da mangiare facendoci credere di non… - CinicaFame : @PrinceKastaDOr @maiunajoy @amicofracito @coreanalfabeta @Annalisa_lou @romanitas81 È un hobby. In famiglia siamo tutti obesi -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo obesi Coronavirus e inquinamento: lo studio di Francesca Dominici - Harvard Corriere della Sera