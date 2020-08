“Siamo in troppi”, al San Giovanni di Roma lunghe code sotto il sole in attesa del tampone. Il racconto di chi rientra dall’estero – Video (Di lunedì 17 agosto 2020) A Roma nella giornata di domenica si sono create lunghe file di auto e persone al drive in dell’ospedale San Giovanni. Tutte erano in attesa di effettuare il tampone prescritto dal ministero della Salute per chi rientra da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. “Torno dalla Grecia, è dalle sette di mattina che sono qua, ma avrò percorso dieci metri di fila”, lamenta una delle persone in coda, sottolineando che “doveva essere solo drive-in”, e cioè un test da effettuare in auto, ma che “si è creata una coda anche per i pedoni”. “Io sono tornato ieri dalla Grecia, sono uscito tranquillamente dall’aeroporto, poi ho chiamato il numero verde e mi hanno detto di venire qua. Sono arrivato alle 10:45, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Affus1 : in puglia abbiamo due laghi con acque marine naturali che potrebbe produrre pesce di alta qualita per tutta l' euro… - splendoreterno : Siamo troppi aiuto #tiziaparty - sebsongs_ : @RodrigoB_orgia siamo troppi. - lidiae13 : @salcinz @robersperanza @elisa_ruberto Questi ci vogliono dimezzare siamo troppi .. adesso ci vogliono fare il vacc… - multifandomxway : @lauderthanbomb7 dipende da come potrebbe gestire la situazione ogni singola scuola (la mia ad esempio non potrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Siamo troppi”