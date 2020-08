Sharon Stone posta foto shock: “Mia sorella ha il Covid-19, indossate la mascherina” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Mia sorella ha il Covid-19 per colpa di qualcuno di voi che non indossava la mascherina. Mia sorella già soffre di lupus, lei non ha un sistema immunitario. L’unico posto in cui è andata è la farmacia. indossate la mascherina! Fatelo per voi stessi e per gli altri”. Così Sharon Stone negli scorsi giorni aveva comunicato la triste notizie legata alla sorella. Recentemente l’attrice ha pubblicato una foto shock tramite Instagram, accompagnata da un video senza trucco e con viso provato: ”Come molti già sapranno mia sorella si trova in ospedale, in una stanza del reparto Covid e sta lottando per la sua vita. Anche mio cognato si è ... Leggi su sportface

