Sharon Stone, parente con il coronavirus: “Colpa della gente senza mascherina” (Di lunedì 17 agosto 2020) Sharon Stone ha comunicato ai suoi fan che la sorella Kelly ha contratto il covid-19. L’attrice statunitense si è poi lasciata andare ad uno sfogo più che comprensibile Fonte instagram – @SharonStoneUna brutta notizia quella annunciata da Sharon Stone ai suoi fan. Attraverso il suo profilo instagram ha comunicato al mondo che la sorella minore Kelly (che di mestiere fa la cantante) è alle prese con il coronavirus. Prima ha condiviso l’immagine di un letto di ospedale con una tanto di macchinari per la ventilazione accompagnata dalla didascalia: “Riuscireste ad affrontare questa stanza da soli?” In seguito ha condiviso una foto vecchia con la sorella e il marito chiedendo ai fan di pregare ed accendere ... Leggi su chenews

