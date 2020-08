Sharon Stone: “Mia sorella ha il Covid, indossate la mascherina” (Di lunedì 17 agosto 2020) Arriva sui social la denuncia di Sharon Stone che ha raccontato il dramma di sua sorella, malata di Coronavirus. Kelly, che fa la cantante, è anche affetta da Lupus, una malattia autoimmune che la rende ancora più fragile. Su Instagram la star di Hollywood ha condiviso una serie di foto e un toccante messaggio in cui ha condiviso il suo dolore, ma ha anche chiesto a tutti di indossare la mascherina per limitare i contagi. Sharon ha postato la foto di una stanza con un letto d`ospedale e macchinari per la ventilazione. "Riuscireste ad affrontare questa stanza da soli?", ha chiesto l`attrice, condividendo poco dopo un`immagine del passato in cui la sorella sorride insieme al marito. Kelly è affetta da una malattia cronica che la rende immunodepressa e ora sta lottando contro il ... Leggi su ilfogliettone

