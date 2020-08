Sharon Stone: “Mia sorella ha il Covid: indossate la mascherina, uno di voi senza le ha fatto questo” (Di lunedì 17 agosto 2020) “indossate la mascherina, per favore”. L’appello è stato ripetuto da medici, istituzioni e celebrità in ogni angolo del pianeta, ma stavolta arriva dall’attrice Sharon Stone. In un post su Instagram ha condiviso le foto della sorella Kelly in una stanza di ospedale, con tutte le attrezzature e i dispostivi di protezione anti-contagio. E spiega: “Ha già il lupus, ora ha contratto il Covid-19“. L’attrice di Basic Instinct si rivolge soprattutto a chi si rifiuta di indossare la mascherina: “Uno di voi senza No-Mask le ha fatto questo. Lei non ha un sistema immunitario e l’unico posto che frequentava è la farmacia”, ha scritto spiegando la sua delicata ... Leggi su ilfattoquotidiano

