Sharon Stone: 'Mia sorella ha il Covid-19, uno di voi senza mascherina ha fatto questo' (Di lunedì 17 agosto 2020) Sharon Stone ha postato su Instagram una foto della sorella Kelly, in ospedale per il coronavirus : 'Qualcuno di voi ha fatto questo, indossate la mascherina, per favore'. L'attrice di 'Basic Instinct'... Leggi su leggo

