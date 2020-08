Sharon Stone: “Mia sorella ha Coronavirus, colpa degli imprudenti” – VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) Il drammatico appello di Sharon Stone a usare la mascherina: “Mia sorella ha il Coronavirus, colpa degli imprudenti”. Il mancato utilizzo di DPI per contenere il Coronavirus, a quanto pare, non è soltanto un problema che riguarda l’Italia. In diverse parti del mondo, oggi sembra chiaro che in molti stanno mollando la presa, lasciandosi andare … L'articolo Sharon Stone: “Mia sorella ha Coronavirus, colpa degli imprudenti” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

