Sharon Stone e l’annuncio disperato: “Mia sorella positiva al Covid” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Indossate una mascherina, fatelo per voi stessi e per gli altri”. L‘accusa di Sharon Stone che rivolge a coloro che leggono il suo grido di aiuto, è racchiusa in uno scatto fotografico che ha pubblicato di recente sul suo profilo Instagram. L’immagine raffigura la stanza dell’ospedale dove è ricoverata attualmente la sorella Kelly. Poche ore fa, l’attrice hollywoodiana ha rivelato ai suoi followers che la sorella minore, già affetta da lupus, si trova in ospedale per aver contratto il Coronavirus. Dopo aver chiesto ai suoi fan di accendere una candela come simbolo di preghiera e vicinanza per Kelly e suo marito Bruce; Sharon Stone è esplosa nel dolore più profondo, contaminato da altrettanta rabbia per coloro che ... Leggi su velvetgossip

