Serie A, Roma: ufficiale il passaggio al Friedkin Group, arrivano le dichiarazioni di Pallotta (Di lunedì 17 agosto 2020) La Roma cambia proprietà.Il Friedkin Group ha annunciato l’acquisizione, attraverso la Romulus and Remus Investments LLC, di circa l’86,6% del capitale sociale del Club e, inoltre, lancerà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni ordinarie rappresentative di circa il 13,4% del capitale sociale. Dan Friedkin, Amministratore Delegato e Presidente di The Friedkin Group, ha rilasciato la seguente dichiarazione:"Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’A.S. Roma e di rilevare il nostro club iconico e renderlo uno dei principali nomi nell’universo calcistico. Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una ... Leggi su mediagol

CorSport : #Roma, terminato il closing: Dan #Friedkin è il nuovo proprietario! ?? - CorSport : #Roma, #Pedro è tuo: l’attaccante è sbarcato nella capitale ?? - rep_roma : La Roma è ufficialmente di Dan Friedkin, chiuso il closing con il passaggio dei 591 milioni [aggiornamento delle 18… - sportface2016 : #Roma: gli auguri della #Raggi a #Friedkin - Gianpi71asr : RT @Eurosport_IT: La #Roma è di Dan #Friedkin: 25esimo presidente della storia della Roma, operazione da 591 milioni di euro ??????? ?https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Roma

La squadra giallorrosa prima a partire per il ritiro, oggi il volo in Austria. Mercato, spunta la suggestione dell'ex bianconero. Questo l'oggi - e anche il domani - del Benevento che inizierà ufficia ...Lunedì 17 agosto, una data da segnare in rosso per quanto concerne la storia recente della Roma: nella prima mattinata, si svolgerà infatti l'incontro decisivo ...