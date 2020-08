Serena Enardu, si ritrova auto in fiamme “atto vandalico scampata tragedia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Serena Enardu attimi di paura per l’ex gieffina, la sua auto va a fuoco Serena Enardu è stata vittima di un atto vandalico, la sua auto è andata in fiamme. L’ex fidanzata di Pago ha vissuto attimi di paura proprio qualche giorno fa, il 12 agosto a Quarto. La situazione non è degenerata in qualcosa di grave grazie ad un uomo che è intervenuto rapidamente, ha spento le fiamme con un estintore in attesa dei vigili del fuoco. In questo momento non sono ancora chiari i motivi che hanno condotto i responsabili al gesto a dare fuoco alla sua auto. Stanno indagando i Carabinieri della stazione di Quarto, del nucleo operativo radiomobile. Serena Enardu ... Leggi su kontrokultura

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - PDUmorista : Daniela Martani, Serena Enardu, Rocco Casalino. L'Italia è una Repubblica fondata sul Grande Fratello.… - BlogUomini : Serena Enardu Video di un pessimo scherzo con simbolo celtico tedescho. - ItaTvfan : Serena Enardu Video di un pessimo scherzo con simbolo celtico tedescho. - Notiziedi_it : Le scuse di Serena Enardu e la sorella Elga dopo la foto con la svastica -