Serena Enardu, l’auto va in fiamme: ‘Evitata una tragedia pazzesca’ (Di lunedì 17 agosto 2020) Settimana di Ferragosto piuttosto movimentata per Serena Enardu. L’ex gieffina ed ex di Pago, dopo essere stata travolta dalle polemiche per la svastica sulla torta di compleanno di un’amica, rende noto che qualche giorno prima la sua auto è stata incendiata. Il racconto di Serena Enardu Si tratta di un atto vandalico del quale Serena Enardu avrebbe preferito non parlare, ma dal momento che la testata L’Unione Sarda ha riportato la notizia l’influencer ha deciso di vuotare il sacco in merito. La triste vicenda è accaduta mercoledì 12 agosto a Quartu Sant’Elena (Cagliari). Sul fattaccio stanno indagando i Carabinieri ma la Enardu vuole invitare, tramite i social, chi sa qualcosa o ha visto a parlare: “Avrei ... Leggi su tvzap.kataweb

