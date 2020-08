«Sei negro, via dalla spiaggia»: il turista romano denunciato all’Argentario (Di lunedì 17 agosto 2020) Un turista romano di 40 anni è stato denunciato perché ha aggredito e insultato un cittadino africano di diciotto anni sul litorale della Giannella all’Argentario in provincia di Grosseto. Il ragazzo era con una comunità della provincia di Terni della quale è ospite e sono stati gli operatori che erano con i ragazzi a chiedere l’intervento dei carabinieri. La storia è stata raccontata oggi dal Tirreno. «Sei negro, via dalla spiaggia»: il turista romano denunciato all’Argentario Secondo il quotidiano, il fatto sarebbe accaduto allo stabilimento Tuscany Bay, fondato dal cantante Pino Daniele. I carabinieri hanno fatto gli accertamenti e hanno rintracciato l’aggressore ... Leggi su nextquotidiano

