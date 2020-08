“Sei negro, via da spiaggia”: turista romano prende per il collo un 18enne di origine africana all’Argentario. Denunciato per lesioni (Di lunedì 17 agosto 2020) “Sei un negro di m…, te ne devi andare”. Così un turista romano di 40 anni ha insultato un 18enne d’origine africana sul litorale della Giannella, all’Argentario, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tirreno. E quando è stato fermato dai carabinieri, l’uomo ha confermato quanto accaduto ed è stato Denunciato per lesioni personali con l’aggravante dell’odio e della discriminazione razziale. Secondo la ricostruzione, il giovane – ospite di una comunità della provincia di Terni – mentre era sulla spiaggia sarebbe stato raggiunto dal 40enne, visibilmente ubriaco, che l’avrebbe afferrato per il collo strattonandolo e urlandogli che non doveva ... Leggi su ilfattoquotidiano

