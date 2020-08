Sei giovani romani positivi al Covid, erano stati a Porto Rotondo. Altri quattro rientrati da Corfù (Di lunedì 17 agosto 2020) Altri quattro ragazzi tra i 18 e 22 anni, partiti il 5 agosto e rientrati da Corfù il 14 agosto, sono risultati positivi al Covid-19. Lo rende noto l'Asl Roma 6, sul profilo social Salute Lazio. Sei ... Leggi su globalist

Agenzia_Italia : Sei giovani positivi al Covid dopo una festa a Porto Rotondo. Primo caso dai test a Fiumicino - teatrolafenice : «Penso che sia stupendo recitar bene cantando». L’opera era la passione della sua vita la prima volta alla Scala av… - HashWax : @APrasedi @Corriere E tu sei qualcuno invece, che l’ultima volta che sei andato in discoteca al bar hai preso una F… - Golfredo1 : RT @gzibordi: giovani ammassati in WUHAN ai concerti di ferragosto, centomila uno sull'altro e nessuno ha la mascherina sono sei mesi che… - ambuletteraria : RT @MarinaDiLibri: Fondata 'un po' per scommessa e molto per incoscienza' da sei giovani appassionati: @CasaSirioEd torna ad #Umdl! Con gli… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei giovani Sei giovani positivi al Covid dopo una festa a Porto Rotondo. Primo caso dai test a Fiumicino AGI - Agenzia Italia A Como positivi nove ragazzi: alcuni erano tornati dalla Croazia

Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di eta' compresa tra i 18 e i 21 ...

Covid, ordini dei medici: "Saggio stop discoteche, virus non è in vacanza"

"Una buona e saggia soluzione, che trova un punto di equilibrio tra le diverse istanze, puntando sempre, come faro, la tutela della salute e ponendo le basi per la riapertura, in sicurezza, delle scuo ...

Nessun decesso, aumentano guariti e dimessi (+85) e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di eta' compresa tra i 18 e i 21 ..."Una buona e saggia soluzione, che trova un punto di equilibrio tra le diverse istanze, puntando sempre, come faro, la tutela della salute e ponendo le basi per la riapertura, in sicurezza, delle scuo ...