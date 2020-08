Se vedi questa “erbaccia” che cresce nel tuo giardino, non sradicarla! Ecco perché… (Di lunedì 17 agosto 2020) Se vedi questa “erbaccia” che cresce nel tuo giardino, non sradicarla! Ecco perché… questa pianta non è affatto un’erbaccia come la gran parte delle persone pensa, si tratta di una pianta molto utile per i tanti benefici che apporta all’organismo, si chiama Portulaca (conosciuta come porcellana comune) ed è bene che sappiate quali azioni svolge sul nostro corpo. Portulaca e le sue infinite proprietà La Portulaca possiede una grande percentuale di vitamine e sali minerali che migliorano la salute fisica e mentale, inoltre la grande quantità di calcio presente rinforza le ossa.I suoi semi sono molto resistenti, e la pianta quasi sicuramente ha un ciclo di vita di circa 25 anni, questo sta ... Leggi su pianetadonne.blog

annamariamoscar : Se vedi questa “erbaccia” che cresce nel tuo giardino, non sradicarla! Ecco perché… - zoned_ombra : @gitalfaro Vedi? Almeno con questa hai apprezzato - KayzenMya : Sopra questa corda tesa Ho conosciuto il vuoto Ho saputo amare Vedi come siamo dentro Affamanti e scalzi Pronti pe… - xardumaw : Comunque c'è questa ragazza che mi mette like a ogni singolo tweet/risposta ma non commenta mai/interagisce se vedi… - fabio399 : RT @SfigataMente: Non mi piace il chiasso, il vociare insistente, l'arrogante e opprimente folla. Non lo vedi quanto spazio c'è in questa q… -

Ultime Notizie dalla rete : vedi questa Se vedi questa “erbaccia” che cresce nel tuo giardino, non sradicarla! Ecco perché… NonSoloRiciclo Rieti, Real Sebastiani, un pieno d'entusiasmo anche al PalaCordoni. Foto

RIETI - Prima sgambatura per il Real Sebastiani Rieti, che dopo il raduno di questa mattina e le visite mediche, alle 18 si è ritrovata al PalaCordoni. Dunque prima seduta dall’allenamento stagionale ...

Il disegno strategico è chiaro

L'Italia sta sommando, in un triste primato, sciagura su sciagura. Senza andare troppo indietro e senza riproporre il devastante esito delle elezioni politiche del 4 marzo, bastino quelle attuali e qu ...

RIETI - Prima sgambatura per il Real Sebastiani Rieti, che dopo il raduno di questa mattina e le visite mediche, alle 18 si è ritrovata al PalaCordoni. Dunque prima seduta dall’allenamento stagionale ...L'Italia sta sommando, in un triste primato, sciagura su sciagura. Senza andare troppo indietro e senza riproporre il devastante esito delle elezioni politiche del 4 marzo, bastino quelle attuali e qu ...