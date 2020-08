Scuola, stop immediato alle lezioni per insediare i seggi, polemiche nella maggioranza (Di lunedì 17 agosto 2020) Probabilmente tutti temono che si verifichi anche in Italia quello che è accaduto in Germania, dove molte scuole hanno dovuto chiudere una settimana dopo aver ripreso l'attività per l'aumento dei contagi Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : #Presidi: 'Lo stop della #scuola per #contagi è da valutare con l'Asl'. Giannelli, non possono esistere regole gen… - AnnaP1953 : RT @CesareSacchetti: I presidi parlano di stop alla scuola, di concerto con l'ASL, anche di fronte ad un bambino positivo asintomatico che… - eccomiquasonoio : RT @CesareSacchetti: I presidi parlano di stop alla scuola, di concerto con l'ASL, anche di fronte ad un bambino positivo asintomatico che… - Sergio13011247 : RT @CesareSacchetti: I presidi parlano di stop alla scuola, di concerto con l'ASL, anche di fronte ad un bambino positivo asintomatico che… - GiorgioBassani5 : RT @CesareSacchetti: I presidi parlano di stop alla scuola, di concerto con l'ASL, anche di fronte ad un bambino positivo asintomatico che… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola stop Presidi, stop alla scuola per contagi da valutare con l'Asl - Politica Agenzia ANSA Linus: "Le discoteche dovevano restare chiuse. Dietrofront tardivo e ipocrita"

BOLOGNA - Giusto fermare i balli nelle discoteche? "Penso che sia stato allucinante riaprirle", dice Pasquale Di Molfetta, per tutti Linus. Dovevano rimanere chiuse fin dall'inizio? "Come si poteva pe ...

Scuola, stop immediato alle lezioni per insediare i seggi, polemiche nella maggioranza

Le diverse anime del governo giallorosso sembrano avere un atteggiamento diversificato sulla condotta da seguire a partire dal mese di settembre. Se il M5S e il premier Conte spingono sullìaccentuazio ...

BOLOGNA - Giusto fermare i balli nelle discoteche? "Penso che sia stato allucinante riaprirle", dice Pasquale Di Molfetta, per tutti Linus. Dovevano rimanere chiuse fin dall'inizio? "Come si poteva pe ...Le diverse anime del governo giallorosso sembrano avere un atteggiamento diversificato sulla condotta da seguire a partire dal mese di settembre. Se il M5S e il premier Conte spingono sullìaccentuazio ...