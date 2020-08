Scuola, presidi: 'Chiediamo con urgenza il calendario della consegna dei banchi' - 'Rivedere la responsabilità penale dei dirigenti' (Di lunedì 17 agosto 2020) Nel presentare il vademecum per l'avvio dell' anno scolastico 2020/21 , il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli , ha sottolineato che 'i dirigenti chiedono risorse ... Leggi su tgcom24.mediaset

rtl1025 : ?? 'Se ci sarà un caso positivo all'interno di una #scuola bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di conc… - HuffPostItalia : Un locale in ogni scuola per isolare i casi sospetti di Covid: il vademecum dei presidi - SkyTG24 : Scuola, i presidi: 'Vogliamo sapere la data di consegna dei nuovi banchi monoposto' - Paroledipaola : RT @ilriformista: Il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli: 'Si riveda la responsabilità penale imputabile ai… - gstelluti : RT @LaNotiziaTweet: Banchi, distanziamento e mascherine. I #presidi chiedono maggiori risorse per gestire il rientro a #scuola. E anche l’i… -