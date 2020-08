Scuola, i presidi: "Rivedere la responsabilità penale in caso di malattia" (Di lunedì 17 agosto 2020) "Chiediamo al commissario Arcuri che venga pubblicato il prima possibile il calendario di consegna dei banchi monoposto. L'inizio del nuovo anno scolastico si avvicina e non è possibile che i presidi vengano a saperlo il giorno prima: per organizzare tutto serve un minimo di anticipo". Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, spiega all'AGI le sue preoccupazioni in vista del 14 settembre. (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) Leggi su tg24.sky

rtl1025 : ?? 'Se ci sarà un caso positivo all'interno di una #scuola bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di conc… - SkyTG24 : Scuola, i presidi: 'Vogliamo sapere la data di consegna dei nuovi banchi monoposto' - Agenzia_Ansa : #Presidi: 'Lo stop della #scuola per #contagi è da valutare con l'Asl'. Giannelli, non possono esistere regole gen… - SCapirai : RT @rtl1025: ?? 'Se ci sarà un caso positivo all'interno di una #scuola bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di concerto con l'… - CorriereQ : Presidi, stop alla scuola per contagi da valutare con l’Asl -