Scomparsa 14enne da Modena: la famiglia la cerca disperatamente (Di lunedì 17 agosto 2020) È allarme nella zona di Carpi, in provincia di Modena, per la Scomparsa di una ragazza di 14 anni. La giovane non torna casa, a quanto pare da due giorni e la famiglia ha diramato un appello ai media, oltre che aver allertato le autorità. Uscita di casa senza effetti personali Non si sa molto delle ultime ore che Fadila, 14 anni ed origini marocchine, ha passato con la sua famiglia. La ragazza, a quanto pare, non avrebbe con sé i suoi oggetti personali: Fadila non ha con sé né il telefono, né dei soldi, né alcun documento. I genitori, a quanto pare, non hanno modo di dire alle autorità in che modo fosse vestita, ma è stato comunque diramato un suo identikit fisico: è alta 165 cm, ha capelli neri ed occhi castani. La sua corporatura ... Leggi su thesocialpost

