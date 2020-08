Schachmann, multata la donna che l'ha investito al Giro di Lombardia (Di lunedì 17 agosto 2020) COMO - È stata sanzionata dalla Polizia locale di Como la donna che sabato pomeriggio ha invaso con la sua auto l'area di gara del Giro di Lombardia , investendo il ciclista tedesco Maximilian ... Leggi su corrieredellosport

COMO - "Il fatto ha una rilevanza penale dato che si tratta di un incidente con feriti, ma non siamo ancora in grado di dire se l'evento sia perseguibile d'ufficio oppure a querela di parte: per avere ...COMO - È stata sanzionata dalla Polizia locale di Como la donna che sabato pomeriggio ha invaso con la sua auto l'area di gara del Giro di Lombardia, investendo il ciclista tedesco Maximilian Schachma ...