Scaroni: «Il nuovo stadio è l’unico modo per tornare a sfidare i top club europei» (Di lunedì 17 agosto 2020) Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato sulle pagine del Daily Mail della costruzione del nuovo San Siro Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato sulle pagine del Daily Mail della costruzione del nuovo San Siro. Queste le sue dichiarazioni. nuovo SAN SIRO – «Penso che un nuovo stadio sia l’unico modo con cui la nostra società può tornare a sfidare ancora una volta i top club a livello europeo, squadre del calibro di Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco. Questi club guadagnano oltre 100 milioni di euro di entrate dal loro stadio. Come puoi competere in un mondo in cui abbiamo il fair play finanziario se non hai la stessa ... Leggi su calcionews24

"San Siro ha un forte attaccamento emotivo per la gente, ma il nuovo stadio offrirà un ambiente migliore per guardare il calcio. Ci assicureremo di preservare t ...

Al Milan c’è grande unità di intenti per quanto riguarda il progetto stadio. La proprietà e la dirigenza sono compatte nel riuscire a realizzarlo assieme all’Inter. Paolo Scaroni si è impegnato in pri ...

