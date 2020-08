San Giorgio la Molara, truffato 20enne del posto: denunciato un napoletano (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoA seguito di complessa attività investigativa consistente in acquisizione di indirizzi I.P., movimenti PostePay Evolution e intestatari di utenze telefoniche, l’Arma di San Giorgio La Molara addiveniva all’identificazione di una persona rea di truffa per cui la stessa veniva deferita all’A.G. della Procura della Repubblica di Benevento. La persona identificata in L.G. 40enne di Torre del Greco, fingendosi operatore delle Poste Italiane, con artifizi e raggiri, convinceva P.R. 20enne del luogo, a spostare immediatamente dalla sua carta PostePay l’intero credito, in quanto la stessa risultava clonata e contestualmente gli suggeriva di usare altra Carta PostePay messa a disposizione da Poste Italiane affinché non perdesse altro denaro. Dopo aver effettuato il movimento ... Leggi su anteprima24

emergenzavvf : I #vigilidelfuoco portarono la bandiera di San Giorgio in cima alla pila 10 dopo la tragedia del Ponte Morandi: “Ha… - comunevenezia : C'è una nuova foto su #instagram #17agosto2020 - #Buongiorno da #Venezia - Isola di San Giorgio(dt) ??… - VickyAlessandra : RT @comunevenezia: C'è una nuova foto su #instagram #17agosto2020 - #Buongiorno da #Venezia - Isola di San Giorgio(dt) ?? - angelo_arcadu : @GuiducciLuigi Nemmeno sotto tortura, su viterbo sventola Alberto da Giussano sulla croce di San Giorgio, in giro s… - Telecolore : In quarantena ma continuava a lavorare, denunciato un fotografo che è risultato fra i contagiati dell'hotel Sonrisa… -

Ultime Notizie dalla rete : San Giorgio Fotografo di Castel San Giorgio viola la quarantena e partecipa a due cerimonie: è tra i contagiati de La Sonrisa L'Occhio di Salerno Positivo al Covid va a cena al Tucano’s

“Si informa la cittadinanza che a seguito di un caso positivo al Covid presente alla cena della notte del 14 agosto organizzata dal Tucano’s, sul lungomare di Porto San Giorgio, tutti i prenotati, con ...

Fotografo a lavoro nonostante il contagio. Oggi tamponi a Catel San Giorgio (Sa)

In quarantena ma continuava a lavorare, denunciato un fotografo che è risultato fra i contagiati dell’hotel Sonrisa di sant’Antonio Abate e che ha prestato la sua opera ad un battesimo e ad un matrimo ...

“Si informa la cittadinanza che a seguito di un caso positivo al Covid presente alla cena della notte del 14 agosto organizzata dal Tucano’s, sul lungomare di Porto San Giorgio, tutti i prenotati, con ...In quarantena ma continuava a lavorare, denunciato un fotografo che è risultato fra i contagiati dell’hotel Sonrisa di sant’Antonio Abate e che ha prestato la sua opera ad un battesimo e ad un matrimo ...