Salvini dice che qualcuno con il virus ci ha guadagnato: «Il Corriere della Sera fa allarmismo» (Di lunedì 17 agosto 2020) Per Matteo Salvini, il provvedimento sulle discoteche emanato dal governo nella giornata di ieri è completamente inutile. Intervistato nella trasmissione In Onda di Luca Telese e David Parenzo, il leader della Lega ha affermato che i giovani, in mancanza dei luoghi di ritrovo tradizionali, continueranno a divertirsi in questa estate. LEGGI ANCHE > Il ricorso delle discoteche contro l’ordinanza del governo che impedisce di ballare Salvini e Corriere della Sera: «qualcuno col virus ci ha guadagnato» «Pensate che un provvedimento del genere che chiude le discoteche – ha detto Salvini – impedirà ai giovani di divertirsi? Assolutamente no: ci sono persone che si ... Leggi su giornalettismo

fanpage : Ancora una volta Matteo Salvini rilancia sui social una notizia falsa. - giornalettismo : Secondo #Salvini e #Meloni, il problema non sono le #discoteche, ma i #migranti che sbarcano. Locatelli del… - Open_gol : In un video del 16 agosto Salvini ha spiegato (male) l’ordinanza del Governo che, in realtà, non chiude affatto i n… - lutavio1 : @La7tv ma Signor Parenzo con Salvini spesso dice di non capire!!! Ma se non capisce è proprio messo male !!… - RobertaDowney7 : RT @Elisabetta0404: Dice Salvini, che tutta la gente che lo incontra gli chiede certezze. Beh, ora, siamo seri: chi andrebbe mai a chiedere… -