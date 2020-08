Salò o le 120 giornate di Sodoma: ecco tutti i segreti del blu-ray in versione integrale e restaurata (Di lunedì 17 agosto 2020) La recensione del blu-ray di Salò o le 120 giornate di Sodoma: lo sconvolgente film di Pier Paolo Pasolini è proposto in una bella edizione ricca di preziosi extra e con video e audio di buon livello grazie al restauro. Un altro cult del cinema italiano arriva in versione integrale restaurata e con tanti extra, grazie al Crownfunding lanciato da CG Entertainment: come vedremo nella recensione del blu-ray di Salò o le 120 giornate di Sodoma, stavolta tocca al disturbante, controverso e sconvolgente capolavoro di Pier Paolo Pasolini, che ebbe la grande intuizione di calare il romanzo di De Sade nell'Italia settentrionale durante l'occupazione nazi-fascista, per raffigurare le devianze del Potere in tutte le sue forme. Quattro uomini della Repubblica ... Leggi su movieplayer

