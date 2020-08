Salerno, il 26 agosto consegna del premio Charlot Teatro a Vincenzo Salemme (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Con la consegna del premio Charlot Teatro a Vincenzo Salemme, in programma il prossimo 26 agosto, alle ore 21,15, all’Arena del Mare di Salerno, calerà il sipario sulla XXXII edizione del premio Charlot, manifestazione ideata e diretta da Claudio Tortora che anche quest’anno grazie al contributo della Regione Campania, del Comune di Salerno e dell’Autorità portuale di Salerno, ha saputo regalare momenti di leggerezza e di puro spettacolo agli spettatori. Una rassegna che ha preso il via lo scorso 11 luglio con il concerto di Andrea Sannino e che poi è proseguita con la proiezione, presso ... Leggi su anteprima24

Coronavirus, ieri 8 nuovi casi a Salerno e provincia: preoccupazione per i giovani che rientrano dall'estero L'Occhio di Salerno Fotografo contagiato a La Sonrisa, scoperto a lavorare al battesimo e al matrimonio

Coronavirus, c’è anche un fotografo tra i contagiati all’hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate. L’uomo ha violato l’isolamento domiciliare per partecipare ad un battesimo e ad un matrimonio, cerimonie ...

Frecce, 50 corse straordinarie per il mare: c’è anche il Cilento

Altre 14 treni AV straordinari si aggiungono, tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, sulla rotta Milano-Reggio Calabria, a testimonianza di una domanda in forte crescita. Lo rende noto FS Ita ...

