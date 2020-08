Salerno, all’Arena del Mare va in scena “Totò, che tragedia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Martedì 18 agosto, alle ore 21, all’Arena del Mare di Salerno saranno la musica e il teatro insieme, con I Virtuosi di San Martino, a riavvolgere il filo della memoria per ripercorrere la vita privata e artistica del principe Antonio De Curtis. Secondo spettacolo per la rassegna estiva del Piccolo Teatro del Giullare nell’ambito del cartellone “Estate Salernitana” promosso dal Comune di Salerno. In “Totò, che tragedia!” sarà affrontato il repertorio di Totò, scoprendo del grande attore napoletano il mondo più privato e il tormentato amore con la ballerina Liliana Castagnola, il cui tragico epilogo fa da contraltare alla potenza spettacolare di uno dei più grandi comici del ... Leggi su anteprima24

